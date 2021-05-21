Добросовестные плательщики за тепло и горячую воду получат подарки

Фото: «ЭнергосбыТ Плюс»

В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» определены победители 2-го этапа акции «Я плачу за тепло!». Они получат на свой лицевой счет по 2000 рублей на оплату услуг компании.

Победители были выбраны с помощью генератора случайных чисел из 150 тысяч клиентов, своевременно оплачивавших тепло и горячую воду в течение 6 месяцев. Подарочная сумма будет отражена в квитанции за июнь. Клиенты смогут оплатить услуги отопления и горячего водоснабжения в июле уже с учетом начисленного выигрыша.

«Первые победители акции «Я плачу за тепло!» уже получили свои подарки и каждый месяц мы будем вручать поощрения за добросовестное отношение к оплате услуг отопления и горячего водоснабжения новым счастливчикам. Поэтому призываю присоединяться к акции, проверить отсутствие задолженности, погасить ее, а также своевременно оплачивать квитанции. Это позволит не только избежать неприятных последствий за просрочку платежей, но и дает шанс сэкономить средства семейного бюджета», — напомнил директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

Акция «Я плачу за тепло!» проводится «ЭнергосбыТ Плюс» с 1 марта по 30 ноября. Ее участниками могут стать добросовестные клиенты ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» в Перми, Краснокамске и Чайковском и АО «Березниковская сетевая компания» в Березниках. Для этого необходимо в течение шести месяцев оплачивать квитанции за тепло и горячую воду своевременно, а также не иметь просроченной задолженности. Среди тех, кто соответствует этим требованиям, ежемесячно определяются пять победителей. Уточнить свой платежный статус можно в расчетно-кассовых центрах: «Пермэнергосбыт», «КРЦ-Прикамье» или «Инкомус».

Список победителей 2-го этапа акции «Я плачу за тепло!» 2021 года:

1 .Пермь, Чернышевского, 15Г

2. Пермь, Кавалерийская, 5

3. Пермь, Камская, 2к2

4 .Березники, Ломоносова, 125

5. Чайковский, Вокзальная, 63