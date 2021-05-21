В Пермском крае отца осудили за плохое воспитание 9-летней дочери

Суд Кудымкара приговорил мужчину к обязательным работам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кудымкаре 44-летний мужчина проведет 200 часов обязательных работ за плохое воспитание 9-летней дочери. Девочка живет с отцом и мачехой. На отца стали поступать жалобы, которые проверили инспекторы ПДН. Оказалось, что мужчина был жесток к девочке, кричал и понимал на нее руку, злоупотреблял спиртным и скандалил, не следил за ребенком.

Отделом дознания было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», затем направлено в суд, который назначил мужчине 200 часов обязательных работ.

- Семья, находящаяся в социально-опасном положении, поставлена на учет в подразделение по делам несовершеннолетних, - сообщает ГУМВД по Пермскому краю. - Во взаимодействии с различными ведомствами системы профилактики с ней организована профилактическая работа.