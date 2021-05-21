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Происшествия21 мая 2021 7:23

В Перми из-за нарушений закрыли детский акваклуб

Жалобы на него поступали от родителей
Анна Маркова
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В Перми судебные приставы опечатали бассейн для детей от 0 до 5 лет.

В Перми судебные приставы опечатали бассейн для детей от 0 до 5 лет.

В Перми судебные приставы опечатали бассейн для детей от 0 до 5 лет. Исполнительный лист был прислан из суда на закрытие детского акваклуба «Осьминожки», что на улице Сибирская, 46.

Поводом для проверки сотрудниками Роспотребнадзора послужили жалобы родителей. В одной из них родители написали, что из-за посещения бассейна у ребенка возникло заболевания, которое потребовало хирургического вмешательства.

Роспотребнадзор пришел с проверкой и обнаружил больше 10 нарушений норм СанПин. В воде было превышено содержание хлора, а помещения не отапливали должным образом. По решению суда «Осьминожки» закрыли на 90 суток.

- ООО «Балу» уже принимает меры по устранению выявленных нарушений, после чего намерено обратиться в суд за досрочным прекращением административного наказания, - сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

ЧП