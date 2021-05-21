В Перми предприниматель не заплатил почти 20 млн рублей налогов

Уголовное дело на предпринимателя возбудили по статье «Неисполнение обязанностей налогового агента». Фото: Василий Вахрин

В Перми состоялся суд над руководителем ООО «Ростэк.ДОС». Он не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц - более 19,7 млн. рублей. Деньги были удержаны из заработной платы работников.

Уголовное дело возбудили по статье «Неисполнение обязанностей налогового агента». Однако за истечением сроков давности уголовное преследование в отношении него было прекращено, но этот факт не освобождает директора от возмещения материального вреда. Прокурором Свердловского района в суд был направлен иск.

- Суд исковые требования удовлетворил в полном объеме, взыскав с ответчика в 19, 7 млн. рублей, - сообщает прокуратура Пермского края.