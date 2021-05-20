Новые случаи заболевания коронавирусом выявлены в 19 регионах

Всего с начала пандемии в Пермском крае было выявлено 56 398 жителей с коронавирусной инфекцией. Фото: архив "КП"

На 20 мая 2021 года в Пермском крае было зафиксировано 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 19 территориях региона.

- Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 49, - сообщает краевой оперштаб. - На втором месте – Чайковский, где коронавирус подтвердился у 11 человек. Третье место занимает Пермский муниципальный район, в котором инфекция диагностирована у семи прикамцев.

По четыре случая заболевания обнаружено в Добрянском и Краснокамском городских округах. По три инфицированных выявлено в Губахе, Верещагинском и Чернушинском городских округах. В Кизеле, Березовском и Ординском муниципальных округах зафиксировано по два жителя с COVID-19.

По одному заболевшему зафиксировано в восьми территориях Пермского края. Это Кунгур, ЗАТО Звездный, Куединский муниципальный округ, Большесосновский и Кунгурский муниципальные районы, а также Лысьвенский, Осинский и Чусовской городские округа.

Всего с начала пандемии в Пермском крае было выявлено 56 398 жителей с коронавирусной инфекцией.