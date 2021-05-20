На Урале назвали победителей Х конкурса «Вместе в цифровое будущее»

Оглашение победителей прошло в онлайн-формате.

«Ростелеком» на Урале подвел итоги регионального этапа X конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее».

На юбилейный конкурс, где выбирались лучшие материалы об инновациях в сфере ИТ и телекоммуникаций, поступило 448 материалов от журналистов СМИ и блогеров УрФО и Пермского края в номинациях: «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ», «Социальные медиа».

Основными темами конкурса стали: жизнь и работа в дистанционном режиме в условиях пандемии, сервисы компании, обеспечивающие удаленный контроль квартиры и дома, доступный интернет, строительство оптических линий к удаленным населенным пунктам и социальным объектам, установка тепловизионных решений для компаний и учебных учреждений.

Лидером по числу заявленных работ — 163 поданных материалов — стала номинация «Радио и телевидение». На втором месте — «Интернет-СМИ»: на победу здесь претендовало 130 работ. В номинацию «Печатная пресса» было заявлено 52 работы. Уральские блогеры подали 19 постов и видеоматерилов в «Социальные медиа».

- Тема цифрового «мира на дистанте» очень часто появлялась в работах журналистов, заявленных на конкурс в этом году, - рассказала директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Ирина Щенникова. - Но что особенно ценно, в материалах нашло отражение и то, почему мы все остались на связи: работа связистов, инфраструктурного провайдера компании «Ростелеком», возможности и прорывы новой цифровой реальности. Здорово, что несмотря на повсеместный онлайн, уральские журналисты активно писали и делали сюжеты о телекоме, а также заявляли их на конкурс».

Призерами уральского регионального этапа стали:

В номинации «Радио и телевидение»:

1 место – Лариса Суходолова, ГТРК-Пермь, г. Пермь за материал «Открытие на Урале первого Tik Tok House»;

2 место – Полина Зорина, «Вести-Урал», г. Екатеринбург за сюжет «Интернет для водолазной службы спасения»;

3 место – Татьяна Кручинина, телеканал «Мегаполис», г. Нижневартовск за работу «Югра впервые приняла участие в уральскои “Битве заводов”».

В номинации «Печатная пресса»:

1 место – Сергей Губарев, газета «Светлый путь», г. Нижняя Тавда за работу «Везде у них глаза и уши».

2 место – Екатерина Артемова, Издательский дом «Коммерсант», г. Пермь за публикацию «Связь без рисков»;

3 место – Светлана Добрынина, «Российская газета», г. Екатеринбург за работу «Города наращивают IQ»;

Призерами пермского этапа стали:

В номинации «Радио и телевидение»:

1 место – Роман Лабурец, ТК РБК Пермь, г. Пермь за материал «Открытие ЦОД в Екатеринбурге»

2 место – Егор Тверетинов ТК Ветта г. Пермь за материал о том, «Как интернет приходит в дом».

3 место – Александр Губин ТК РБК Пермь за материал «Безопасные покупки в сети»

Кроме того, жюри приняло решение вручить уральским журналистам 42 специальных приза и 119 благодарностей.

Победители уральского этапа продолжат борьбу на федеральном уровне, итоги конкурса станут известны в июне 2021 года.

Стратегическим партнером проекта выступили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером одной из спецноминаций — АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), информационным партнером — Группа «Интерфакс».