В пермском ТРК «Колизей» эвакуировали посетителей

Фото: скрин с видео в группе ВК "Подслушано пермь".

- Внимание, уважаемые посетители, просим вас покинуть помещение, - объявили по громкой связи в торговом центре «Колизей».

Зрители, сидевшие в этот момент в кинотеатре, сняли и опубликовали в соцсетях видео эвакуации. На кадрах видно, как люди выходят из зала и спускаются по лестнице. Пермяки смотрели в это время фильм «Форсаж 9», но узнать развязку так и не смогли.

- Ни учебной тревоги, ни вызова о возгорании в торгово-развлекательном комплексе «Колизей» в дежурную часть не поступало, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Деньги за билеты вернули?», «В «Столице» тоже часто учебные пожарные тревоги проводятся», «Нас тоже как-то осенью эвакуировали, полчаса на морозе стояли, пока одежду из гардероба взять не разрешили», «Ложно сработала система эвакуации», - комментируют видео в группе «Подслушано Пермь» пользователи.