Еще один участок улицы Пионерская закрывается на период ремонта теплосетей

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Сотрудники предприятия Пермские тепловые сети ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») приступают к ремонту очередного участка тепломагистрали на улице Пионерская города Перми. В связи с проводимыми работами с 22 мая дорожное движение здесь от ул. Седова до ул. Полины Осипенко будет ограничено, с возможностью заезда во дворы. Сохраняется возможность проезда по перекрестку Седова-Пионерская, с заездом во дворы домов по Пионерской, 8, 10, и выездом по ул. Седова в сторону ул. Куйбышева.

После демонтажа изношенных трубопроводов и строительства нового канала тепломагистрали будет смонтирован новый теплопровод, который позволит более надежно подавать отопление и горячую воду в дома жителей Свердловского района Перми.

Перекладка тепловых сетей в центральной части города осуществляется в рамках подготовки теплосетевой инфраструктуры к отопительному сезону 2021-2022 годов. Работы согласованы с администрацией города Перми и дорожными службами. Обновление теплосетей проводится поэтапно в сжатые сроки, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта и снизить дискомфорт для горожан.

Энергетики приносят жителям извинения за временные доставленные неудобства, и напоминают: от надежной подготовки теплосетей зависит стабильная подача отопления и горячей воды в отопительном сезоне.