В школы Пермского края продукты поставляли с нарушениями

На поставщиков продуктов в школы наложено штрафов на общую сумму более 1,5 млн рублей. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае Управление проверило 211 поставщиков продуктов в школы региона. В ведомстве подвели итоги и озвучили проблемы. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований выявлены у 135 поставщиков (64%). Возбуждено 205 дел об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму более 1,5 млн рублей.

Чаще всего специалисты выявляли таких нарушений, как отсутствие программ производственного контроля, несоблюдение требований к содержанию программ и периодичности производственного лабораторного контроля (38%). Несоблюдение санитарных и технических требований к складским (производственным) помещениям (37%), несоблюдение сроков годности пищевых продуктов 32%. Несвоевременное прохождение периодических медицинских осмотров и вакцинации (21%). Продукты не соответствуют показателям качества, заявленным в контрактной документации (11%) и другие.