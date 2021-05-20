Два объекта в Пермском крае могут включить в региональную опорную сеть автодорог

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Во время рабочей встречи в Москве губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и первый замминистра транспорта России Андрей Костюк обсудили новые дорожные проекты Прикамья и возможность их включения в региональную опорную сеть автодорог.

В частности обсуждался проект строительства Северного автомобильного обхода Перми. Проект Северного автомобильного обхода - капиталоемкий. Поэтому реализовать проект власти региона намерены в партнерстве с частными компаниями. Сейчас проектная документация проходит необходимую госэкспертизу.

Новая дорога соединит не только две главные автомобильные артерии Пермского края - федеральную трассу М-7 «Волга» и дорогу Пермь Березники, но и обеспечит транспортное сообщение между Пермью и Ханты-Мансийском. Строительство трассы откроет массу перспектив. Во-первых, станет более удобно доставлять в Арктическую зону необходимые грузы: стройматериалы, продовольствие, технику и другое оборудования. Во-вторых, Северный обход соединит в кольцо уже существующие в Перми обходы: Восточный, Западный и Южный. Благодаря чему снизится транспортная нагрузка на опорную сеть города и Красавинский мост, а также существенно уменьшится число пробок. Также Северный обход на 30 километров сократит расстояние между Краснокамском и Добрянской.

По словам главы региона Дмитрия Махонина, Северный обход Перми станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов Пермского края.

Также на встрече говорили и о том, чтобы включить в региональную опорную сеть автодорог трассы Пермь - Уфа. Ее протяженностью от Перми до границы с республикой Башкортостан составляет порядка 210 километров, а сама автодорога состоит из участков региональных трасс: шоссе Космонавтов, Пермь – Усть-Качка, Болгары Юго-Камский Крылово, Кукуштан Чайковский, Оса Чернушка, Барда Куеда.

По итогам встречи Дмитрий Махонин и Андрей Костюк договорились о необходимости включить Северный обход в перечень объектов региональной опорной сети автодорог. В начале июня министр транспорта Прикамья Андрей Алякринский будет защищать в Росавтодоре проект опорной сети автодорог Прикамья. Благодаря этому приведение трасс в нормативное состояние станет возможным за счет средств из федерального бюджета.

Еще один вопрос, который обсуждался во время рабочего визита, новая автодорога Казань Екатеринбург. На сегодняшний день определены основные варианты трассы, все они проходят по южной части Пермского края вблизи Чернушки и поселка Октябрьский. Планируется, что трасса соединит и другие автодороги, которые являются частью транспортной инфраструктуры Пермского края.

О планах продления скоростной дороги до Екатеринбурга говорил еще президент России Владимир Путин во время апрельского послания Федеральному Собранию. Но на тот момент не было окончательного решения, пройдет ли трасса через Пермский край.

Справка

В опорную сеть автодорог России включают федеральные и наиболее востребованные региональные дороги, в том числе соединяющие столицу субъекта с административными центрами муниципальных районов и ведущие к значимым туристическим объектам, транспортным и логистическим узлам, крупным промышленным предприятиям и кластерам.