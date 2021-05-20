АО «Транснефть – Прикамье» оказало благотворительную помощь сельским образовательным организациям

Фото: АО «Транснефть – Прикамье»

АО «Транснефть – Прикамье» в рамках благотворительной деятельности оказало финансовую помощь восьми детским дошкольным образовательным учреждениям и средним общеобразовательным школам, расположенным в сельской местности регионов ведения производственной деятельности - Республике Татарстан, Удмуртской Республике, Пермском крае и Самарской области.

На выделенные средства в учреждения была закуплена и установлена оргтехника, в том числе, персональные компьютеры, принтеры ноутбуки, МФУ. Для обучения слабовидящих детей приобретены портативные ручные увеличители. Также в числе обучающего и игрового оборудования - интерактивные наборы для занятий, детский игровой комплекс, песочница. Кроме того, на выделенные средства в образовательные учреждения закуплена комфортная эргономичная мебель, холодильное оборудование.

Оказание благотворительной помощи учреждениям, расположенным в сельской местности, позволит обеспечить равные возможности в сравнении со школами крупных городов для организации качественного образовательного процесса.

«Создание комфортных условий для успешного обучения является одним из приоритетных направлений, а благодаря помощи, оказанной компанией «Транснефть – Прикамье», решать эту задачу для нас намного проще», - отметила директор СОШ № 16 Татьяна Ентальцева.

Являясь ответственным предприятием, АО «Транснефть – Прикамье» активно содействует развитию социальной сферы регионов, где расположены его производственные объекты. Поддержка традиционно оказывается школам, детским садам, медицинским и социальным учреждениям. С целью сохранения культурно-исторической памяти компания помогает поисковым отрядам, ее волонтеры восстанавливают мемориалы и поддерживают ветеранов.