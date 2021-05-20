В Пермском крае для 39 тысяч выпускников прозвенит «БЕZOOMный звонок»

В 21.30 состоится самый знаменательный момент - Последний звонок прозвенит на весь Пермский край. Фото: Юлия Лоза

22 мая для 39 тысяч выпускников Пермского края прозвенит Последний звонок. Масштабное мероприятие пройдет в онлайн-режиме в сообществе социальной сети ВКонтакте «БЕZOOMный звонок» https://vk.com/bezoomny_zvonok с хэштегом #беZOOMныйзвонок2021.

- С 10 утра до 22 часов ребят будет ждать насыщенная программа: конкурсы и интерактивы, прямые включения, поздравления от известных пермяков, спортсменов и актеров, - рассказали в пресс-служба краевого Министерства образования. - Для школьников будет выступать музыкальный проект Согди.

Уже сейчас выпускники могут присоединиться к акциям «Звонкое селфи», «Школьный бит», «Безумный денс». В них могут поучаствовать и дети, и взрослые. Например, опубликовать свое фото в первом классе и в 11-ом под хештегшом #11yearschallenge или #9yearschallenge.

В челлендже приняла участие и Министр образования Раиса Кассина.

В 21.30 состоится самый знаменательный момент - Последний звонок прозвенит на весь Пермский край, а вот кому выпадет честь держать колокольчик - пока секрет.

- Впервые мы попробовали новый формат последнего звонка в прошлом году, и он пришелся по душе как выпускникам, так и их родителям, – рассказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. - Но мы понимаем, насколько важно выпускникам попрощаться со школой, выразить благодарность своим учителям в традиционной очной форме. Поэтому при желании ребята могут провести этот праздник своим классом.

Праздничный день завершится акцией «Спасибо учителям». После окончания трансляции в группе ВК, всем необходимо выйти на балконы и поаплодировать учителям за их труд, старания, любовь и доброту.

Поделиться теплыми словами о своих учителях можно уже сейчас. Ставьте хештег #СпасибоУчителям и передавайте эстафету трем друзьям.