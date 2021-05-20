Назван топ любимых мест для отдыха у пермских туристов

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Привычные зарубежные поездки в этом году оказались недоступны. Туристы, как и годом ранее, обратили внимание на маршруты внутри страны. Длительные майские праздники подтвердили эту тенденцию. Куда отправляются путешествовать жители Прикамья в начале этого отпускного сезона – рассказали эксперты МегаФона. С помощью инструментов Big Data аналитики выяснили популярные направления для отдыха пермяков.

Больше всего путешественников из Пермского края побывало в Москве - сюда отправилось почти 30% отдыхающих. Чуть меньшее количество пермяков (20%) уехали в Казань и 10% пермяков отдыхали в Санкт-Петербурге. В топ традиционных туристических маршрутов жителей нашего региона также входит Уфа. Менее 5% пермских путешественников уже отдохнули на курортах Краснодарского края.

Среди населения Прикамья есть и те, кто начало отпускного сезона предпочел провести в горных районах Кавказа - Республики Дагестан и Чечня вошли в список наиболее востребованных направлений.

По данным телеком-аналитиков, во время майских путешествий пермяки скачали на смартфоны и планшеты почти 200 ТБ трафика и проговорили по мобильному более 3 миллионов минут. Самыми интернет-активными днями в аэропорту «Большое Савино» стали 1 и 10 мая, а на железнодорожном вокзале Перми – 4 мая. В эти дни пользователи больше, чем обычно, выходили в глобальную сеть, отправляясь в поездки.