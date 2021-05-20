Поправки «Единой России» о бесплатном подключении людей к газу поступили в профильный комитет Госдумы

Фото: «Единая Россия»

В профильный комитет Госдумы поступили поправки «Единой России» о бесплатном подключении населения к газу. Как сообщил председатель профильного комитета Павел Завальный («Единая Россия»), документ примут до конца весенней сессии.

«Комитет начинает работу с поправками, которые были внесены «Единой Россией. В самое ближайшее время мы выйдем на рассмотрение этого документа на палате», – сказал Павел Завальный.

В законопроекте прописано, что доведение газа до границы участков будет бесплатным для граждан. Документ предусматривает, что процесс подключения будет максимально удобным и простым для людей. Авторами поправок стали председатели обеих палат парламента – Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов и председатель комитета по энергетике Павел Завальный, а также сенатор Андрей Кутепов.

В Пермском к выполнению поручения Президента готовы. 22 апреля на рабочей встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко глава региона Дмитрий Махонин обсудил вопросы газификации Прикамья. Губернатор рассказал, что программа газификации региона в сравнении с предыдущей пятилеткой увеличена в три раза. «У нас большая плотность населения, газ очень нужен людям. Мы планируем в ближайшее время увеличивать газификацию сельской местности», – отметил Дмитрий Махонин.

Фото: «Единая Россия»

Действительно, в крае, начиная с 2015 года, темпы газификации значительно выросли. За пятилетку к газу было подключено более 30 тыс. домохозяйств. Это свидетельствует о том, что на краевом уровне работа выстроена эффективно.

Сейчас в регионе действует 7 программ по газификации. Их финансирование из всех источников в 2021 году в сравнении с 2020-м было увеличено на треть и превысило 3 млрд руб. В ближайшие три года годах планируется построить 6 межпоселковых газопроводов – в Очерском, Суксунском, Юсьвинском и Чайковском округах, 50 внутрипоселковых газопроводов, а также подключить к газу 15 тысяч домовладений.

В сентябре прошлого года Пермский край и ПАО «Газпром» подписали совместную инвестиционную программа на 2021-2025 годы с объемом финансирования в 2,5 раза превышающим прошлую пятилетку.

Валерий Сухих, председатель Законодательного Собрания Пермского края: «Обеспечение бесплатного подключения к газу – важная инициатива. Газ в доме – это комфорт, экономия и удобство для жителей. Об изменении подхода к подключению газопроводов в населенных пунктах говорил глава нашего государства в своем Послании. В Пермском крае с 2017 года уже реализуются проекты по подводу газопроводов непосредственно к фасадам домов, что значительно упрощает процесс подключения и помогает снизить расходы населения. Такой подход ускорил темпы газификации в территориях края. Кроме того, на региональном уровне мы утвердили льготы на подключение к газу для социально незащищенных категорий. В рамках принятой программы уже около 3,5 тыс. семей получили материальную помощь на эти цели».

Напомним, о том, что «Единая Россия» 19 мая внесет в Госдуму законопроект о бесплатном подключении людей к газу, Андрей Турчак сообщил в ходе совещания Президента Владимира Путина с членами Правительства. В апреле партия по итогам поездки врио замсекретаря Генсовета партии Дмитрия Кобылкина в Тверскую область обратилась к Президенту с такой инициативой. Глава государства поддержал предложение партии в своем Послании Федеральному Собранию и поручил Кабмину обеспечить бесплатное подключение людей к газу независимо от площади дома до 2023 года. Организацией работ займется единый оператор, а вся работа будет выстроена по принципу «одного окна». График бесплатного подключения к газу в регионах и единую базу с информацией о доведении газа до домов подготовят региональные и местные отделения «Единой России».