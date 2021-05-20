В Перми началась регистрация на благотворительный забег «На одном дыхании»

Фото: Благотворительный фонд "Берегиня".

В Перми со 2 по 6 июня пройдет благотворительный забег «На одном дыхании». Это уже шестой по счету забег, который помог многим детишкам с серьезными заболеваниями. В 2021 году собранные средства помогут фонду «Берегиня» оплатить лечение для тяжелобольных подопечных, а организации «Солнечный круг» снять видеопортреты, которые помогут детям-сиротам скорее найти родителей.

- В этом году забег пройдет в двух форматах: онлайн и офлайн, - говорят организаторы. - Человек из любой точки мира может стать частью доброго дела. За 5 прошлых беговых лет в мероприятии поучаствовало: 4 083 человека, 103 организации выступили в качестве партнеров доброго события. Собрано 1 980 000 рублей. Эта сумма сразу была направлена на проекты поддержки детей.

Участников ждут сюрпризы от организаторов. Дистанции благотворительного забега «На одном дыхании»: 2 км, 10 км, 21 км (полумарафон) онлайн. В этом году стоимость слотов одинаковая – 500 рублей. Льготы: 350 рублей – дети от 0 до 11 лет, пенсионеры и инвалиды I, II группы.

6 июня состоится офлайн забег «Fun-run» - 100 метров в смешных костюмах.

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