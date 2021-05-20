Следователи возбудили уголовное дело после гибели пяти человек на пожаре в Пермском крае

Пожар произошел ночью, все, кто был в доме - погибли. Фото: СКР по Пермскому краю.

В Пермском крае в ночь на 20 мая в пожаре погибли пять человек. Часный дом загорелся в деревне Усть-Турка в Кунгурском районе.

Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели пяти местных жителей по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Во время тушения пожара были обнаружены тела женщины – 1948 года рождения, двоих ее дочерей 1972 и 1974 годов рождения, сожителя одной из них и их сына 1998 года рождения.

Сейчас на месте происшествия работает группа опытных следователей-криминалистов, эксперт пожаротехник следственного управления, руководитель и следователи Кунгурского межрайонного следственного отдела следственного управления.

- При осмотре тел на месте, проведенном следователем с участием судебно-медицинского эксперта, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено, - сообщает СКР по Пермскому краю. - В настоящее время проводится осмотр места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы для установления причины смерти погибших и произошедшего пожара. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии. Расследование уголовного дела, взятого под личный контроль руководителя следственного управления, продолжается.

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