Грозит реальный срок: приставы разыскивают мать, задолжавшую шестилетнему сыну полмиллиона рублей

Приставы разыскивают 27-летнюю Ольгу Эдуардовну Ханжину. Фото: УФССП России по Пермскому краю.

Судебные приставы Пермского края разыскивают 27-летнюю Ольгу Эдуардовну Ханжину, которая задолжала на содержание собственного ребенка почти 500 тысяч рублей.

С 2018 года суд обязал женщину перечислять алименты на содержание своего шестилетнего сына, однако в добровольном порядке она этого не делает, на связь не выходит и по месту регистрации не проживает.

Судебные приставы объявили нерадивую мать в розыск, предположительно она проживает на территории Республики Татарстан. Судебные приставы просят всех, кому что-либо известно об этой женщине, сообщить в дежурную часть по телефонам: 8 (342) 220-11-60 или 8-951-92-69-129.

За уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей предусмотрена уголовная ответственность и наказание вплоть до реального лишения свободы.