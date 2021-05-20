Губернатор Пермского края выразил соболезнования родным Геннадия Игумнова

Геннадию Игумнову было 84 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 20 мая скончался бывший губернатор Пермской области Геннадий Игумнов. Ему было 84 года. Губернатор Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким Геннадия Вячеславовича.

«Примите глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Геннадия Вячеславовича Игумнова.

Геннадий Вячеславович был первым в истории Прикамья всенародно избранным губернатором. Несмотря на непростые социально-экономические и политические условия, он добился серьезных положительных преобразований в регионе. Во многом основы благополучия Пермского края были заложены благодаря Геннадию Вячеславовичу. В период его руководства регионом начали активно развиваться экономика и промышленность, социальная и транспортная инфраструктура, сфера ЖКХ.

Геннадий Вячеславович навсегда останется в нашей памяти как настоящий профессионал и патриот Прикамья, ответственный, активный, целеустремленный, искренне любящий родной регион и своих земляков. Весь Пермский край скорбит вместе с вами».