МТС запустила IPTV в Соликамске и Добрянке

- Фото: архив "КП"

Ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о запуске технологии интерактивного ТВ — Internet Protocol television (IPTV). Доступ к новому сервису получат пользователи МТС в Соликамске и Добрянке. Об этом в своем блоге сообщила директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

IPTV работает на основе передачи видео-данных через протокол IP. В отличие от цифрового ТВ пользователи IPTV получат доступ к интересующему видеоконтенту в удобное для себя время. Также им доступны бесплатные функции повторного просмотра фильмов и передач за последние семь дней, перемотки, установки напоминаний о программе, ТВ гид. Пользователи смогут оформить подписку на онлайн-кинотеатры. Подключение IPTV МТС предполагает установку ТВ-приставку на базе Android, а также Wi-Fi-роутер. Сервис запущен в двух городах Прикамья - Соликамске и Добрянке.

«В прошлом году доступ к технологии получили пермские абоненты. В этом году мы расширяем ее географию. ТВ — одно из наших приоритетных направлений. Помимо фиксированной сети мы развиваем спутниковое телевизионное вещание, развиваем приложение МТС ТВ», — рассказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.