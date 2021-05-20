На экраны вышел сериал «Пищеблок» по роману Алексея Иванова

Фото: кадр фильма «КиноПоиск HD».

Первые две серии сериала «Пищеблок» (18+) смогли увидеть зрители на «КиноПоиск HD». Он снят по роману писателя Алексея Иванова. Следующие серии будут показывать по четвергам.

Сюжет драматического триллера такой: в пионерском лагере «Буревестник» на Волге происходят странные события. Дети загадочно исчезают по ночам, а потом возвращаются - но совсем не такими, как прежде. Увлеченные летней свободой и друг другом вожатые не замечают, как в их отрядах оживают страшные пионерские легенды, а руководство лагеря делает вид, что все в порядке.

Разбираться в тайнах «Буревестника» придется мальчику Валерке и вожатому Игорю. Для начала им предстоит понять, остался ли в лагере хоть кто-то, кому можно доверять.

В главных ролях: Ирина Пегова, Николай Фоменко, Сергей Шакуров, Петр Натаров.