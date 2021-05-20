В Пермском крае коронавирус выявили в 19 территориях за сутки

Всего в Пермском крае 56 300 заболевших. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае коронавирус выявили у 98 жителей в 19 территориях. Лидеры по заболеваемости за сутки такие: Перми – 58 заболевших. На втором месте по – Краснокамский городской округ - 7 человек. Третье место - Пермский муниципальный район - 6 жителей с коронавирусом.

4 случая в Большесосновском муниципальном районе и 3 – в Красновишерском городском округе. По 2 в Березниках, Чайковском, Карагайском муниципальном округе, Верещагинском, Добрянском и Чусовском городских округах.

По одному заболевшем в восьми территориях. Это Кунгур, Кунгурский муниципальный район, Кишертский и Сивинский муниципальные округа и Ильинский, Нытвенский, Октябрьский и Очерский городские округа.

Всего в Пермском крае 56 300 заболевших.