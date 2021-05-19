Названы даты проведения «Небесной ярмарки-2021»

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В прошлом году «Небесную ярмарку» пришлось отменить из-за коронавируса. В планах на 2021 год организаторы были очень осторожны. Но вот появилось официаьное сообщение: «XIX международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка – 2021» пройдет в Кунгуре с 26 июня по 3 июля».

А значит, в Кунгуре вновь можно будет увидеть аэростаты, дельтапланы, парапланы, паралеты и прочие летательные средства со всей России. Состоятся знаменитый «полет слонов» и «воздушные баталии».

Но пока остается сложная эпидемиологическая обстановка, фестиваль пройдет с ограничениями по количеству участников и зрителей.