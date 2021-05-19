В Госдуме утвердили поправки «Единой России» о новых мерах поддержки семей с детьми

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В Государственной Думе приняли поправки, которые подготовила «Едина Россия» для реализации социальных положений, изложенных в Послании Президента.

В частности, с 1 сентября заработает норма, согласно которой оплата больничного по уходу за ребенком родителям детей до семи лет включительно будет производиться в размере 100 процентов от заработка.

- Сейчас существует страховой принцип оплаты больничного листа, - объяснил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев. - Дети до семи лет, как правило, бывают у молодых родителей с неполным стажем. Для них находиться на больничном по уходу за ребенком означает существенные материальные потери для семьи.

С 1 июля, согласно принятым поправкам, будут получать ежемесячную выплату женщины, которые встали на учет в ранние сроки беременности и находятся в сложной жизненной ситуации. Льготу начислят тем, чей доход ниже прожиточного минимума взрослого человека в регионе.

- По нашим подсчетам поддержку получат примерно 630 тысяч женщин, — подчеркнул Андрей Исаев. - Такое пособие в среднем по стране будет составлять 6350 рублей.

Также с 1 июля начнут выплачивать пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются единственным родителем или родителем, у которого есть решение суда об уплате алиментов и среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума в регионе.

- Таким пособием, по нашим прогнозам, будет охвачено примерно 360 тысяч детей, в среднем по стране составит 5360 рублей, - отметил Андрей Исаев.

Как прокомментировала новшества председатель движения «Совет матерей России», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая, родительское сообщество рассчитывает на позитивный социальный эффект.

- Одним из главных нововведений является поддержка беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках, - отметила она. - Они находятся, что называется, в «горячей точке демографии». Не менее важна и поддержка одиноких родителей детей до 16 лет.

В ходе ежегодного Послания Президент поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила «Единая Россия». Необходимые законодательные изменения сразу после Послания «Единая Россия» внесла на рассмотрение Госдумы.