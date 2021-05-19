Более 600 семей Прикамья смогут переехать из аварийного жилья в новостройки

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Хозяевами более 600 квартир в новостройках станут люди, переселяемые из аварийного жилья. Специально для этих целей в 12 муниципалитетах Пермского края начали строить многоквартирные и блокированные одноэтажные дома. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

- Граждане должны переезжать из аварийных домов в комфортные квартиры, - считает губернатор Дмитрий Махонин. - Предложение на вторичном рынке ограничено, поэтому необходимо строить для них новые дома, обеспеченные инфраструктурой. Это важно для развития края. К 2030 году нам необходимо вводить в эксплуатацию 1,6 миллиона квадратных метров жилья ежегодно.

В частности, в Краснокамске в новой пятиэтажке на ул. Карла Маркса для расселения граждан будут переданы 33 квартиры. 107 новых квартир выделят для расселения в Губахе. 57 квартир – в Кудымкаре.

- Важно, чтобы граждане заехали в качественные дома, - заметил Дмитрий Махонин и поручил Минстрою строго контролировать строительство домов. - Для всех домов, в том числе одноэтажных, обязательно положительное заключение экспертизы.