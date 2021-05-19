В Перми пропавшего мужчину нашли мертвым

Александра Кудинова обнаружили мертвым в квартире.

В Перми найден погибшим 46-летний Александр К. Об этом рассказала сестра мужчины. Напомним, Александр перестал выходить на связь с 8 мая он не выходил на связь. Его телефон был выключен, и никто не знал где он. По словам сестры, Александр раньше никогда не пропадал, он не курил и практически не пил. После майских праздников мужчина должен был выйти на работу, он промышленный альпинист, но и там не появился.

- Он снимал комнату на улице Чистопольской, 10, - говорит сестра Марина. – Хозяйка приходила, когда мы его потеряли, чтобы проверить. Заглянула в комнату, но не увидела Сашу. А через несколько дней ей позвонили соседи и сказали, что из комнаты идет запах. Оказывается, он лежал за диваном, она его не увидела. Возможно ему стало плохо, приезжала полиция, признаков насилия на нем нет. Может сердце, не знаю, покажет экспертиза.