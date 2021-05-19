Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 мая 2021 13:10

В Пермском крае мужчина обокрал церковную лавку и избил женщину

После преступления подался в бега
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полицейские задержали подозреваемого по пути в город Верещагино.

Полицейские задержали подозреваемого по пути в город Верещагино.

Фото: Василий Вахрин

В Очере пьяный истопник храма с кухонным ножом напал на 70-летняя женщину, которая работала в церковной лавке. Разбой произошел 18 мая, мужчина приставил ей к горлу нож и заставил отдать ему деньги из кассы. 10 тысяч рублей ему оказалось мало, и он потребовал у пожилой женщины достать ее деньги. В кошельке находилось всего 50 рублей. Тогда налетчик избил ее и скрылся.

На место вызвали полицию, подозреваемого задержали по пути в город Верещагино. Он помещен в изолятор временного содержания.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Гражданин 1957 года рождения ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности. Собственного жилья у него нет. Проживал при храме на пособие по инвалидности и помощь прихожан храма.

ЧП