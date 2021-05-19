В Перми в этом году можно позагорать и в мае. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В жаркую погоду горожане тянутся к воде. Многие пермяки торопятся получить порцию майского загара, а некоторые даже рискуют забредать в воду.

Все это учли в городской администрации, где провели совещание о том, как обезопасить пребывание жителей города в местах отдыха у воды.

- Было принято решение досрочно начать благоустройство организованных мест отдыха у воды, - сообщили в администрации г.Перми. - Основные работы уже выполнены, оставшиеся закончат до 21 мая. Спасатели Пермской городской службы спасения с 15 мая проводят патрулирование, они проверяют, в том числе, не оборудованные места отдыха, которые пользуются популярностью у пермяков - берег реки Мулянки в микрорайоне Парковый, набережную Камы возле Речного вокзала и другие.

Кроме того, по Каме будет курсировать катер «Русбот» - от устья реки Гайва в Орджоникидзевском районе до улицы Гальперина в Кировском районе. Спасатели обещают внимательно осматривать оба берега реки.

Оборудованные места отдыха в Перми откроются после того, как водолазы обследуют дно, для этого должен стабилизироваться уровень воды в Каме и на Сылве. На пляжах оборудуют спасательные посты, оснащенные препаратами для оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.

- Всего летом будут дежурить в организованных местах отдыха у воды 75 спасателей, - сообщили в горадминистрации.

Предполагается, что в Перми, как и раньше, будут работать 5 таких мест:

– на правом берегу Камы у Коммунального моста,

– на Мотовилихинском пруду,

– в микрорайоне КамГЭС,

– в районе улицы Кировоградской между улицами Астраханской и Оборонщиков,

– на левом берегу реки Сылва в посёлке Новые Ляды.