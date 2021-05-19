На остановке в Перми нашли труп мужчины

В Перми на улице скончался мужчина. Фото: @chp_59.

В Перми 18 мая на одной из городских остановок прохожие заметили мужчину, который не подавал признаков жизни. Они позвонили в экстренные службы и рассказали, что мужчина лежит на земле на остановке Ипподром. Полицейские приехали на место происшествия, мужчина был мертв. Что стало причиной его смерти, предстоит выяснить экспертам.

- По факту обнаружения тела мужчины проводится проверка, - сообщает МВД по городу Перми. - Следов насильственной смерти на нем обнаружено не было.