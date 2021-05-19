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Происшествия19 мая 2021 11:14

Пермским врачам поставляли поддельные защитные костюмы и маски

Минздрав обратился с заявлением в полицию
Анна Маркова
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В Пермском крае во время эпидемии коронавируса медикам поставляли поддельные средства индивидуальной защиты.

В Пермском крае во время эпидемии коронавируса медикам поставляли поддельные средства индивидуальной защиты.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Пермском крае во время эпидемии коронавируса медикам поставляли поддельные средства индивидуальной защиты. Об этом сообщает Минздрав региона.

В 2020 был обязан поставить изделия в строгом соответствии с условиями контракта. В итоге товар оказался ненадлежащего качества, при этом производитель подтвердил, что данные средства индивидуальной защиты им не производились. Министерством направлено заявление в правоохранительные органы для проведения проверки.

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