В Пермском крае годовалая малышка выпала из окна на глазах отца

В Пермском крае ребенок погиб, выпав из окна. Фото: архив "КП"

Жуткая трагедия произошла в Чайковском 17 мая. Из окна квартиры многоквартирного дома на втором этаже выпал ребенок. Малышке, которой всего год и три месяца погибла. Трагедия произошла прямо на глазах отца девочки. В этот момент мужчина находился возле подъезда и увидел падение дочки. Мама ребенка в это время была дома.

- По факту смерти малолетнего проводится проверка, - сообщили в следственном отделе СКР по городу Чайковскому. – По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Несчастных случаев можно избежать и сохранить жизнь Вашему ребенку, если следовать следующим простым советам:

1. Держать окна закрытыми, если дома ребенок!

2. Не используйте антимоскитные сетки как защиту от падений - дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу!

3. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!

4. Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно!

5. Никогда не ставьте мебель возле окна! Ребенок очень быстро и беспрепятственно заберется на подоконник.

6. По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу!

5. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров!

7. Если вы что-то показываете ребенку из окна - всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду!

8. Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее и страховое оборудование, вы легко можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки и убрать их повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после использования!

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