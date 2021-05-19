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Происшествия19 мая 2021 9:44

Пропавшего почти полгода назад жителя Пермского края нашли живым

"КП" узнала, где он все это время пропадал
Анна Маркова
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Мужчину нашли живым спустя полгода в Москве.

Мужчину нашли живым спустя полгода в Москве.

Фото: Василий Вахрин

Родственники 35-летнего Вячеслава Кимкимова из поселка Куеда, сообщили о его пропаже еще в декабре 2020 года. Волонтеры поискового отряда «Регион 59» подключились к поискам, организовали распространение листовок. Спустя почти 6 месяцев Вячеслав нашелся.

Источник «КП» рассказал, что все это время мужчина находился в Москве, уехал туда на заработки и перестал общаться с родными. Полицейские нашли его в столице, с ним все в порядке.

Вячеслава Кимкимова нашли в Москве.

ЧП