В пермской авиакомпании сотрудники не проходили психиатрическое освидетельствование

Фото: авиакомпания "Геликс".

В авиакомпании «Геликс» пермским транспортным прокурором были вскрыты факты непроведения обязательного психиатрического освидетельствования семи работников, чей труд связан с управлением транспортными средствами (водители службы спецтранспорта).

Прокурором генеральному директору предприятия воздушного транспорта внесено представление, виновное должностное лицо привлечено к ответственности. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. Часть работников уже прошли процедуру психиатрического освидетельствования.

«Геликс» в основном занимается грузовыми воздушными перевозками. Также выполняет туристические и экскурсионные полеты. Полеты в любую точку Пермского края и соседних регионов. Доставляет на вертолетах на рыбалку, охоту и экологический туризм.