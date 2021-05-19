В Перми больше десятка домов останутся без воды на этой неделе

В Перми на этой неделе ремонтные работы водопроводной сети запланированы в нескольких районах.
Фото: архив "КП"
В Перми на этой неделе ремонтные работы водопроводной сети запланированы в нескольких районах. Специалисты компании «Новогор-Прикамье» проведут их с 20 по 22 мая. Публикуем список адресов, где отключат воду.
20 мая с 9.00 до 19.00
ул. Карпинского, 4.
21 мая с 9.00 – 19.30
ул. Карпинского, 21, 23, 4, 8А;
Левченко, 1.
21 мая с 10.00 – 22 мая до 10.00
Голева, 2;
Пушкина, 104, 85.
22 мая с 9.00 – 23 мая 9.00
ул. Камышинская, 1, 10, 12, 8;
ул. Танцорова, 7.3