В Перми больше десятка домов останутся без воды на этой неделе

В Перми на этой неделе ремонтные работы водопроводной сети запланированы в нескольких районах. Фото: архив "КП"

В Перми на этой неделе ремонтные работы водопроводной сети запланированы в нескольких районах. Специалисты компании «Новогор-Прикамье» проведут их с 20 по 22 мая. Публикуем список адресов, где отключат воду.

20 мая с 9.00 до 19.00

ул. Карпинского, 4.

21 мая с 9.00 – 19.30

ул. Карпинского, 21, 23, 4, 8А;

Левченко, 1.

21 мая с 10.00 – 22 мая до 10.00

Голева, 2;

Пушкина, 104, 85.

22 мая с 9.00 – 23 мая 9.00

ул. Камышинская, 1, 10, 12, 8;

ул. Танцорова, 7.3