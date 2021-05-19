В Пермском крае коронавирусную инфекцию обнаружили в 21 территории

Всего в Пермском крае коронавирусом заболели - 56202 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае за сутки коронавирус выявили у 97 жителей в 21 территории. Больше всего заболевших в Перми – 43. На втором месте – Краснокамский городской округ, там 9 случаев. На третьем месте Пермский муниципальный район и Чусовской городской округ – по 6 заболевших.

По 4 заболевших в Березниках и Карагайском муниципальном округе. Еще по 3 в Куединском муниципальном округе, в Добрянском, Лысьвенском и Соликамском городских округах. В Ильинском и Очерском городских по 2 случая.

По одному заболевшему в девяти территориях Пермского края. Это Губаха, ЗАТО Звездный, Кизел, Кунгур, Большесосновский муниципальный район, Еловский муниципальный округ, а также Верещагинский, Красновишерский и Оханский городские округа.

Всего в Пермском крае коронавирусом заболели - 56202 человек.