Скоростная магистраль от Казани пройдет через трассу Пермь-Екатеринбург

Фото: ФКУ «Уралуправтодор».

Скоростную трассу Казань-Екатеринбург могут проложить через дорогу Р-242 Пермь-Екатеринбург. Об этом заявили в ФКУ «Уралуправтодор».

Доклад о перспективах строительства высокоскоростной магистрали М-12, проходящей от Москвы через Казань на Урал, был представлен в Тобольске в рамках выездного Дня качества, сообщил «Интерфакс».

В докладе было отмечено, что «уже рассматриваются детали будущего маршрута, в кратчайшие сроки будет проведено проектирование и строительство магистральной трассы, которая, с большой долей вероятности, пройдет через автодорогу Р-242 Пермь-Екатеринбург, где «Уралуправтодор» предусмотрит возможность скоростного передвижения с учетом всех требований безопасности».