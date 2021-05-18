В Каменном городе появятся глэмпинги и биотуалеты

. Фото: архив "КП"

Вице-премьер Пермского края Алексей Черников побывал в Каменном городе и пришел к выводу о необходимости обустроить этот туристический объект.

- Туристы из Пермского края и со всей России любят посещать наш Каменный город - причем в любое время года, даже в лютый мороз, - написал Алексей Черников у себя в Инстаграм. - Фильм «Последний Богатырь : обитель зла», который частично был снят именно здесь, демонстрирует его красоты. Обустройство Каменного города – давно назревшая задача. Вместе с минтуризмом и минприроды Пермского края по поручению губернатора Дмитрия Махонина преобразим один из любимейших памятников природы.

Как сообщил вице-премьер, планируется установить на территории Каменного города глэмпинги, биотуалеты, удобную стоянку, обновить лесную дорожку.