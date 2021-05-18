В Перми стартовал конкурс профмастерства оперативного персонала электростанций Группы «Т Плюс»

Фото: «Т Плюс»

На Пермской ТЭЦ-9 прошло торжественное открытие соревнований профессионального мастерства оперативного персонала электростанций с парогазовыми установками (ПГУ) ПАО «Т Плюс». Команды из 7 филиалов компании будут в течение 3 дней бороться за звание лучших в своей профессии.

Соревнования организованы в 7 этапов, которые включают в себя: проверку знаний нормативно-технической документации, уровня подготовки персонала котлотурбинных цехов, выполнения оперативных переключений и ликвидации аварийных ситуаций, ведение водно-химического режима, выполнение технологических операций по эксплуатации автоматического управления и контроля, проверку готовности локализации и ликвидации возгорания оборудования, а также навыков оказания доврачебной помощи при несчастном случае. На каждом этапе участников будет оценивать команда квалифицированных судей.

Фото: «Т Плюс»

«Соревнования профессионального мастерства — это возможность не только определить лучших в своей профессии, но и обменяться опытом, позаимствовать что-то из передовых практик и, конечно, поделиться с коллегами своими знаниями. Поэтому мы рады принимать у себя участников такого важного для компании и всей отрасли мероприятия», — подчеркнул в своем выступлении на церемонии открытия директор Пермского филиала «Т Плюс» Сергей Кругляков.

Фото: «Т Плюс»

Подведение итогов соревнований и награждение победителей состоятся 20 мая.