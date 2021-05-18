Свисала с балкона: в Перми прохожие спасли двухлетнюю девочку, которая едва не выпал с пятого этажа

В Перми маленькая девочка едва не выпала из окна дома. Фото: архив "КП"

В Перми очередной случай халатности взрослых едва не привел к трагедии. 18 мая в Кировском районе соседи вновь спасали кроху, которая стояла на балконе пятого этажа у раскрытого окна.

Происшествие случилось в доме по улице Вогодонская, 18 поздно вечером. Девочка лет двух выкидывала вещи с открытого балкона и опасно свешивалась, разглядывая, куда они упали.

Очевидцы происходящего поднялись на пятый этаж и стучали в дверь, но им никто не открывал. Ребенок по-прежнему стоял на балконе. Тогда соседи вызвали спасателей. По информации источника, ребенок был в квартире с дедушкой, которого в тот же вечер видели в состоянии алкогольного опьянения.

На вызов приехали спасатели, они уже начали вскрывать дверь, как вдруг мужчина сам открыл ее. Ребенок зашел в квартиру с балкона, благодаря соседям, малышке уже ничего не угрожало. Похоже, что дедушка крепко спал и не слышал, что происходит вокруг.

Также на место приехали сотрудники полиции, им предстоит разбирательство с семьей и выяснение всех обстоятельств.

- По данному факту зарегистрирован материал проверки, по ее результатам будет принято законное решение, - сообщили в пресс-службе УМВД по городу Перми.

Напомним, что это уже не первый случай, когда взрослые беспечно оставляют детей одних с открытыми окнами. 10 мая в Закамске соседи спасали малыша, который залез на подоконник 4 этажа, а его мама спала в комнате.

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