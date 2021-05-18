Более 2000 человек зарегистрировались на Зеленый марафон в Прикамье

Фото: Сбер

5 июня во Всемирный день окружающей среды в Перми пройдет традиционный девятый по счету «Зеленый Марафон» Сбера. Для участия в спортивном семейном празднике уже зарегистрировалось более 2000 жителей Пермского края.

Гостям мероприятия будут предложены дистанции: 4,2 км и 10 км. Также предусмотрены детские забеги и дистанция для поклонников скандинавской ходьбы. В течение всего дня для зрителей и болельщиков пройдут праздничные концерты и другие спортивно-развлекательные активности, программа мероприятия дополнится экологическими и благотворительными акциями.

Спортивный городок и развлекательные зоны разместятся на Городской эспланаде. Новшество года – онлайн забег. В них смогут поучаствовать спортсмены и любители из Березников. Для этого потребуется скачать на телефон приложение «Зеленый марафон» (доступно для IOS и Android), зарегистрироваться и зафиксировать свой рекорд с помощью трекера, встроенного в приложение. Сейчас число зарегистрированных участников по онлайн-забегу уже превысило 100 человек.

Напомним, участие в Зеленом марафоне бесплатное для всех желающих. Возраст и физическая подготовка будущих марафонцев также не имеет значения.Чтобы принять участие в забеге необходима предварительная регистрация на сайте.

Справка

Зеленый марафон – это ежегодная социально-спортивная акция Сбера. В 2021 году марафон пройдёт в 180 городах России и планирует собрать свыше 180 000 участников. Главная цель мероприятия — привлечь внимание к проблемам экологии и рассказать жителям России, как они могут помочь в их решении.