«Мачеха Саманишвили» театра «У Моста» покорила барнаульцев!

Фото: театр «У Моста»

Студенты 1-го актерского курса мастерской Сергея Федотова с огромным успехом выступили на VI Фестивале курсовых и дипломных работ «ШАГ-2021»!

13 мая зрителям Барнаула представили грузинскую комедию «Мачеха Саманишвили» В. Константинова и Б. Рацера (по мотивам повести Давида Клдиашвили). Режиссура и сценография Сергея Федотова.

В тот вечер большой зал Алтайского государственного музыкального театра был полон, более 700 человек в конце спектакля аплодировали стоя, кричали «Браво» и долго не отпускали актеров со сцены. В адрес пермских артистов прозвучало много добрых слов и восхищенных отзывов.

Мераб Мегрели, певец, Заслуженный артист РСФСР, преподаватель РАТИ (ГИТИС) Москва, член жюри фестиваля: «Я был в шоке и едва не лишился дара речи, когда узнал, что спектакль играли студенты, да еще и первый курс… Более 700 зрителей вам рукоплескали стоя. Это оценка вашей работы в спектакле! И также оценка театра еще до того, как вы вышли на сцену, а это дорого стоит! Барнаул помнит ваше блистательное выступление с «Ханумой» два года назад. Вас ждали. Пермский театр «У Моста» это очень круто. Это большое счастье учиться молодым артистам в Мастерской театра «У Моста»…»

Ким Брейтбург, музыкальный продюсер, аранжировщик и композитор, звукорежиссер, заслуженный деятель искусств России, член жюри фестиваля: «Хочу сказать о главном, вы прекрасные актеры драмы и поёте просто и с душой… … На зрителей ваш спектакль очень сильно действует, порождает эмоциональный отклик. Меня самого втянуло, хоть я не сентиментален, но у меня несколько раз увлажнились глаза. Это было очень трогательно и искренне. Я считаю, вам очень сильно повезло с Мастером курса. С таким руководителем вы уже на 1 курсе играете такие серьезные спектакли… Я хвалю вашего руководителя, потому что это очень смело и дерзко, когда такие сложные спектакли исполняют в самом начале обучения актерскому мастерству. Благодаря вашей смелости и самоотверженности, возникает великое Чудо театра…»

Ольга Баронская: «Какая-то потрясающая атмосфера лёгкости и радости настигла уже с порога. Потрясающие декорации, жизнь в каждом миллиметре... В воздухе пахнет, весной, вином, хлебом и душистым лобио, а по тропинке шагает настоящая лошадь. Актеры потрясающе лёгкие, живые, невероятная пластика. … Будь моя воля, сказала бы, что этот спектакль надо играть везде, это должен увидеть каждый!»

До конца этого театрального сезона «У Моста» представит свои спектакли в Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Сергиевом Посаде и Вологде. В конце мая – начале июня гастрольная труппа театра представит зрителям Москвы и Санкт-Петербурга два спектакля по МакДонаху:

В Санкт-Петербурге на сцене Театра «На Литейном» (Литейный пр., 51) 31 мая в 19:00 – «Красавица из Линэна», 1 июня в 19:00 – «Безрукий из Спокэна».

В Москве на сцене Театра Луны (ул. Малая Ордынка, 31, стр. 1) 2 июня в 19:00 – «Красавица из Линэна», 3 июня в 19:00 – «Безрукий из Спокэна».

13 июня в 19:00 в Новороссийске на III Международном фестивале «Театральная гавань» будет показан спектакль «На дне» М. Горького. Показ состоится на сцене Театра драмы им. В. П. Амербекяна (ул. Советов, 53).

19 июня в 19:00 в Сергиевом Посаде театр «У Моста» выступит на VII Международном театральном фестивале «У Троицы» со спектаклем «Мачеха Саманишвили». Показ спектакля состоится на сцене Культурно-просветительского центра «Дубрава» (ул. Парковая, 16).

В июле на XV Международном театральном фестивале «Голоса истории» в Вологде театр «У Моста» представит два спектакля:

04 июля в 18:00 в OFF-программе фестиваля будет показан спектакль «Мачеха Саманишвили» на сцене Театра юного зрителя (ТЮЗ). Показ состоится по адресу: ул. Октябрьская, д. 2.

06 июля в 22:00 спектакль «Юнона и Авось» будет представлен в программе: «Конкурсные спектакли в историко-архитектурной среде» на сцене Консисторского двора Вологодского кремля (ул. Сергея Орлова, д. 15).