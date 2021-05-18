20 лет ждала, что он вернется: в Пермском крае женщина изрезала мужа топором

Орудие преступления женщина бросила на месте.

В Куеде разыгралась настоящая драма, которая едва не привела к трагедии. В конце апреля пожилой мужчина истопил баню, а вечером пошел мыться. Шло время, но мужчина все не выходил, и обеспокоенная дочь решила проверить, как там отец. Открыв дверь в предбанник, она увидела жуткую картину - мужчина был весь в крови, а все тело - в ранах. Женщина вызвала «скорую» и полицию. К счастью, пострадавшего удалось спасти. А полицейские начали искать преступника.

Орудие преступления – топор - нападавший бросил на месте. Следователи начали опрашивать соседей и вышли на подозреваемую. Ей оказалось бывшая супруга пожилого мужчины. Они жили по соседству, но уже 20 лет были в разводе. Женщина призналась, что это она хотела расправиться с бывшим мужем из-за того, что он отказывался к ней вернуться. Проследив, когда мужчина пойдет в баню, взяла топор, вырубила часть забора, зашла в баню и несколько раз ударила его.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.