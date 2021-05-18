Баскетболист из Пермского края умер во время матча в Москве

Во время матча Иван Паршаков потерял сознание. Фото: МЛБЛ-Москва

В Москве 16 мая во время баскетбольного матча умер защитник Profit Basket (3) Иван Паршаков. Об этом сообщается на сайте клуба. Он потерял сознание на последней минуте 4-й четверти полуфинального матча против «Метеора» и позднее скончался в реанимации. Врачи сделали все, что было в их силах, но, к сожалению, спасти Ивана не удалось. Ему было 26 лет.

Прощание с ним пройдет в Москве, а похоронен Иван будет в родном Соликамске.

Иван Паршаков родился и вырос в Соликамске. Там он начал играть в баскетбол в одной секции с защитником ЦСКА и сборной России Иваном Уховым. Играл за команду «МБА-ДЮБЛ». В последнее время Иван участвовал в любительских турнирах, большую часть времени он посвящал работе адвокатом.