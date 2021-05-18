В Пермском крае клещи покусали уже 2500 человек

В Прикамье клещи покусали больше 476 детей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае от присасывания клещей пострадали уже 2503 человека, среди них 476 детей. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор на 18 мая.

На клещевой вирусный энцефалит исследовано 2253 клещей, инфекция выявлена в 28 случаях (1,2%); на иксодовый клещевой боррелиоз – 684 из них инфицировано 234 клеща (34,2%); на гранулоцитарный анаплазмоз человека – 630, инфекция выявлена в 12 случаях (1,9%); на моноцитарный эрлихиоз человека – 630 из них заражены 23 клеща (3,7%).

Случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрированы.