В Перми пропала 33-летняя женщина

В Перми пропала 33-летняя Татьяна Бульхеева.

В Перми родственники 33-летней Татьяны Бульхеева обратились за помощью к волонтерам поискового отряда «Регион59». Татьяна ушла из дома по адресу улица Уссурийская, 25 еще 14 мая. С этого дня девушка не появлялась дома и не выходит на связь.

Приметы женщины: рост 150 см, худощавого телосложения, стрижка каре, волосы темно-русые, забирает в хвост. Была одета в светло-желтую блузку, черную юбку-карандаш до колена, с собой маленький рюкзак.

Если у вас есть информация о Татьяне Бульхеевой, позвоните по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь; 89504748441 координатор поиска Екатерина.