В Пермском крае введен запрет на посещение лесов

Запрет на посещение лесов будет действовать с 17 по 23 мая. Фото: Александр ГЛУЗ

В Пермском крае Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края вело запрет на посещение лесов. Также в регионе нельзя проводить пожароопасные работы, сжигать траву и разводить костры рядом с лесами.

Он будет действовать с 17 по 23 мая. Такие меры вызваны аномально жаркой погодой и установившимся 4-м классом пожарной опасности.

С 18 апреля в регионе уже ликвидировано 26 лесных пожаров, 2 пожара локализованы, еще 2 находятся в активной стадии тушения. Из них 20 (66,6%) произошли по вине людей, когда пламя перекинулось на леса с земель сельхозназначения. При этом причиной возгорания лесных насаждений на северных территориях края стали грозы – 5 пожаров (16,6%).