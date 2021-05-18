В Перми установлен четвертый подряд температурный рекорд

В Перми что ни день, то температурный рекорд! Фото: Василий Вахрин

В Перми что ни день, то температурный рекорд! В понедельник, 17 мая, в городе установлен четвертый подряд суточный температурный рекорд. Об этом сообщают специалисты ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета.

По данным городской метеостанции, максимальная температура воздуха составила +29,8°, что на 2,3° выше прежнего рекорда этого дня, установленного в 1934 году Среднесуточная температура выше нормы на 13,5 градуса.

Эта неделя будет почти такой же аномально жаркой, как предыдущая, с температурой выше нормы на 8-9°. Это даже выше климатической нормы середины июля.

- Однако в отличие от прошлой недели, на этой ожидается небольшое похолодание во вторник-среду, а также в конце недели, - говорят синоптики. - Пермский край на два дня (18-19 мая) окажется в более прохладной воздушной массе. Возвращение жары ожидается в четверг 20 мая.