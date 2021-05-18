В Перми задать вопросы об отдыхе детей в лагерях можно будет в прямом эфире

В Перми 21 мая пройдет прямой эфир по вопросам организации и проведения летней кампании 2021 года. Фото: архив "КП"

В Перми 21 мая пройдет прямой эфир по вопросам организации и проведения летней кампании 2021 года. На вопросы ответят специалисты региональных Министерства социального развития, Министерства по туризму и молодежной политике и Министерства образования и науки, а также Ассоциации детских лагерей Прикамья.

В группе «Пермские каникулы» в социальной сети «ВКонтакте» в течение часа – с 16.00 до 17.00, можно задавать вопросы.

Родители могут узнать, как воспользоваться бюджетной поддержкой, какие лагеря готовятся к работе, какие крупные мероприятия пройдут этим летом, о деятельности молодежных общественных организаций в работе с подростками и другую полезную информацию. Ссылка на эфир будет дана дополнительно.