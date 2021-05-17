В реке в Пермском крае обнаружили труп мужчины в зимней одежде

- Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В понедельник, 17 мая, в 500 метрах от правого берега реки Чусовая был обнаружено тело мужчины около 50 лет.

- Труп в зимней одежде, без видимых признаков насильственной смерти. Личность мужчины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Процессуальная проверка находится на контроле Пермского транспортного прокурора. - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

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