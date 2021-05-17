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По информации Роспотребнадзора, с 17 по 21 мая в Перми будут работать мобильные пункты вакцинации против коронавирусной инфекции. Желающих поставить вакцину будут принимать специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики и Пермской центральной районной больницы.

- Все желающие старше 18 лет смогут привиться отечественными вакцинами «ЭпиВакКорона» и «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») бесплатно. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Адреса и режим работы мобильных пунктов вакцинации:

1. Торговый центр «Карусель» на шоссе Космонавтов, 59, (1 этаж)

- 17 – 21 мая с 14.00 до 19.00;

- 22 – 23 мая с 10.00 до 14.00.

2. Магазин «Знание» на улице Крупской, 42 (автобус будет стоять на площади перед магазином)

- 18 мая с 10.00 до 14.00.

3. Торговый центр «КИТ» на улице Крупской, 79 а (автобус расположится на площади перед магазином)

- 19 мая с 10.00 до 14.00.

4. Гипермаркет «Лента» на Бульваре Гагарина, 65 (автобус припаркуют на площади перед гипермаркетом)

- 20 мая с 10.00 до 14.00.

5. Цирк - улица Уральская, 112 ( автобус будет стоять на площади перед зданием цирка)

- 25 мая с 10.00 до 15.00.

6. Микрорайон Ива – улица Сакко и Ванцетти, 93 а (автобус разместится около детской поликлиники)

-27 мая с 17.00 до 21.00.