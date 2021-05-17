Жителям Пермского края временно запретили посещать леса

Фото: permkrai.ru

С 17 по 23 мая в Пермском крае приказом регионального Минприроды введен запрет на посещение лесов. Ограничение связано с аномально жаркой погодой и установившимся 4-м классом пожарной опасности.

Жителям запрещено посещать леса за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования, разводить костры на прилегающих к лесным массивам территориях, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы в сельских, городских поселениях и на землях всех категорий.

«В Пермском крае проведена большая подготовительная работа, чтобы избежать возникновение лесных пожаров, а при необходимости оперативно с ними бороться. Но чтобы эта работа оказалась эффективной, жителям и гостям региона нужно соблюдать правила противопожарной безопасности. Призываю руководителей муниципальных образований максимально информировать граждан о необходимости выполнения требований пожарной безопасности», – сказал министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович.